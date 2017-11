Opozicija kritična do proračuna, koalicijo veseli presežek

Ljubljana, 14. novembra - V opoziciji so do predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki ga danes obravnava DZ, pričakovano kritični. Kot opozarjajo, državljani višjih prilivov zaradi ugodnejših gospodarskih razmer ne občutijo v svojih žepih. V koalicijskih strankah so zadovoljni ob vnovičnem presežku.