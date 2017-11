Pri Novem mestu končali komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici

Novo mesto, 14. novembra - Na severozahodnem obrobju Novega mesta so končali komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici. Pogodbena dela skupaj z davkom so vredna nekaj manj kot 2,2 milijona evrov, Mestna občina Novo mesto si je za naložbo zagotovila nekaj manj kot milijon evrov evropskega kohezijskega denarja. Izvajalci so dela začeli junija.