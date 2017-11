Softbank zanikala dogovor z Uberjem

New York, 14. novembra - Japonska multinacionalka Softbank je danes zanikala, da bi z ameriškim tehnološkim podjetjem Uber že oblikovala dogovor o nakupu deleža v njem. Kot so pojasnili, o tem še razmišljajo in bodo od posla v primeru zanje neugodnih pogojev odstopili, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.