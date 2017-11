LeBron James je lahko kralj, kraljica ali princ

New York, 14. novembra - Košarkarji Clevelanda so na krilih LeBrona Jamesa, ki je dosegel 23 točk, in rezervista Kyla Korverja - 21 točk, v zadnji četrtini nadoknadili 24 točk zaostanka in premagali New York Knicks s 104:101. Štirikratni MVP lige je dodal še dvanajst podaj in devet skokov.