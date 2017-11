Zaradi močnega vetra za ves promet zaprt odsek avtoceste Zagreb-Split

Zagreb, 14. novembra - Zaradi zimskih vremenskih razmer in močnega vetra so za tovorna vozila zaprte vse ceste, ki povezuje notranjost Hrvaške in Dalmacijo, je sporočil hrvaški avtoklub (Hak). Zaradi vetra so za ves promet zaprti odsek Sveti Rok-Posedarje na avtocesti Zagreb-Split ter nekatere državne ceste v zaledju Dalmacije in severni del jadranske magistrale.