Delo: V UKC Ljubljana odstopila predstojnica oddelka za možganske kapi Janja Pretnar Oblak

Ljubljana, 14. novembra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana je odstopila predstojnica kliničnega oddelka za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo Janja Pretnar Oblak, vzrok je nestrinjanje z načrti in razvojno vizijo vodstva nevrološke klinike in UKC Ljubljana, poroča spletno Delo.