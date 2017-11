Tržiški dom starejših s socialno inovacijo za ljudi z demenco

Tržič, 14. novembra - Dom Petra Uzarja danes v Tržiču predstavlja več novosti. Posebna socialna inovacija je soba, namenjena stanovalcem doma starostnikov z demenco. Projekt so poimenovali Grem na lepš, saj je soba urejena tako, da imajo stanovalci, ki se jih poloti nemir in se želijo vrniti v kraj svoje mladosti, občutek, da so na potovanju, kar jih pomirja.