Starši nezadovoljni s pogoji v črnomaljskem otroškem vrtcu Majer

Črnomelj, 14. novembra - V Črnomlju več staršev negoduje nad vrtčevsko enoto Majer z 31 otroki in sedmimi zaposlenimi, ki po njihovem mnenju deluje v degradiranem in neurejenem okolju nekdanje vojašnice. Na črnomaljski občini so pojasnili, da so delni vzrok za tako stanje gradbena dela v tamkajšnji poslovni coni Majer, načrtujejo pa tudi ureditev območja ob vrtcu.