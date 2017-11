Ljubljana, 14. novembra - Zdravje je za Slovence med vrednotami na prvem mestu, vendar samo vsak peti Slovenec redno hodi na preventivne zdravstvene preglede. Kot glavni razlog so Slovenci v Valiconovi spletni anketi navedli pomanjkanje časa. Za zdravje anketirani najpogosteje skrbijo z zdravo prehrano, telesno aktivnostjo in dovolj spanja ter ne kadijo in pijejo alkohola.