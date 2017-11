Trumpov sin objavil dopisovanje z WikiLeaksom pred in po volitvah

New York, 14. novembra - Sin predsednika ZDA Donald Trump mlajši je v ponedeljek objavil svoje dopisovanje z WikiLeaksom pred in po ameriških predsedniških volitvah od septembra lani do julija letos, a šele nekaj ur po tem, ko je to korespondenco objavila revija The Atlantic. Trumpovi nasprotniki trdijo, da gre za dokaz o kršenju ameriške volilne zakonodaje.