Republikanski kandidat za senatorja iz Alabame obtožen spolnega napada

New York, 14. novembra - Nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Alabame Roya Moora, ki kandidira za zveznega senatorja, je v ponedeljek v New Yorku na novinarski konferenci nekdanja natakarica iz Alabame obtožila spolnega napada. To je že peta ženska, ki Moora obtožuje, da jo je zalezoval kot mladoletno. Moore vse zanika.