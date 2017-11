McLaren in Pirelli zaradi strahu pred ropi odpovedala testiranja

Sao Paulo, 13. novembra - Ekipa formule 1 McLaren in proizvajalec pnevmatik Pirelli sta po številnih poskusih oboroženih ropov v brazilskem Sao Paulu odpovedala načrtovana testiranja za torek in sredo. Minuli konec tedna, ko je omenjeno brazilsko mesto gostilo dirko formule 1, so se med tarčami roparjev znašli člani osebja ekip Mercedesa, Williamsa in Sauberja.