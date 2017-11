Slovenija in Makedonija ob obisku premierja Zaeva potrdili dobre odnose

Ljubljana, 13. novembra - Slovenski in makedonski premier Miro Cerar in Zoran Zaev sta po pogovorih v Ljubljani danes izpostavila dobre in prijateljske odnose med državama na vseh ravneh. Zaev, ki je na prvem uradnem obisku od prevzema položaja, se je ob tem Sloveniji zahvalil za podporo, tudi pri približevanju EU in Natu, ter pri nadzoru meje v času begunske krize.