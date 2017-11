Erjavec: Sodelovanje pri novem obrambnem projektu pomembno za vključitev Slovenije v jedro EU

Bruselj, 13. novembra - Sodelovanje pri novem evropskem obrambnem projektu je zelo pomembno za vključitev Slovenije v jedro EU, je danes v Bruslju poudaril zunanji minister Karl Erjavec. To terja povečevanje sredstev za varnost in obrambo, je izpostavil minister ter ocenil, da je današnji korak izrazito političen in da bo mogoče rezultate oceniti po letu 2021.