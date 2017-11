Pripravljena veterinarska zakonodaja za učinkovitejše obvladovanje morebitnih tveganj

Ljubljana, 13. novembra - V javni obravnavi so predlogi novel zakonov o veterinarskih merilih skladnosti, o zaščiti živali in o veterinarstvu. Namen in cilj je izboljšanje pravne podlage in s tem možnosti učinkovitejšega obvladovanja vseh morebitnih tveganj, ki bi lahko ogrožala zdravje živali in ljudi, pa tudi povzročala gospodarsko škodo, so pojasnili v pristojni upravi.