General Electrics v odpuščanje in prodajo nekaterih enot

New York, 13. novembra - Ameriški koncern General Electrics (GE) je danes predstavil načrt prestrukturiranja, ki med drugim vključuje ukinitev več tisoč delovnih mest in nekaterih poslovnih enot. Osredotočiti se namreč namerava na letalstvo, zdravstveno dejavnost in energetiko, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.