Življenje v dobršnem delu Slovenije krojila sneg in veter

pripravila Rosana Rijavec

Ljubljana, 13. novembra - Slovenijo je prvič v tej sezoni zajelo sneženje do nižin, na Primorskem pa obilne deževne padavine in močna burja. Največ težav v prometu in s preskrbo z elektriko je vreme povzročilo na Notranjskem, Severnoprimorskem in v osrednji Sloveniji.