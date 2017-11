Uprava za varno hrano pri dveh proizvajalcih potrdila prisotnost fipronila v jajcih

Ljubljana, 13. novembra - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pri dveh nosilcih živilske dejavnosti potrdila prisotnost fipronila v jajcih. Enemu od proizvajalcev so odredili umik vseh serij jajc iz prometa, drugemu pa prepoved prometa z jajci in kokošmi nesnicami. Oporečna jajca sicer ne predstavljajo akutnega tveganja za zdravje ljudi.