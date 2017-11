Odvetniška zbornica: Državni tožilci z nasprotovanjem kandidaturi odvetnika za člana DTS presegli pristojnosti

Ljubljana, 13. novembra - Državni tožilci so po mnenju odvetniške zbornice z nasprotovanjem kandidaturi enega izmed sedmih predsednikovih kandidatov za člane Državnotožilskega sveta (DTS) "presegli svoje pristojnosti". Kot so pojasnili v zbornici, so odvetnika Blaža Kovačiča Mlinarja sami predlagali po tistem, ko jih je k predložitvi predloga pozval predsednik republike.