Celje, 13. novembra - Svojci pogrešajo 16-letnega Filipa Juga iz Kasaz pri Žalcu. Pogrešanega so nazadnje videli 6. novembra. Filip je dijak drugega letnika Ekonomske gimnazije v Celju. Visok je okoli 187 centimetrov, je vitke postave in ima rjave lase in oči, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.