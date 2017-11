Nizozemko obsodili zaradi terorizma po vrnitvi iz Sirije

Haag, 13. novembra - Sodišče v Rotterdamu je danes 22-letno Nizozemko obsodilo na dve leti zapora, od tega 13 mesecev pogojno, ker je "načrtovala priprave in promocijo terorističnih dejavnosti". 22-letnico so prijeli ob vrnitvi iz Sirije julija lani, kamor je odšla z otrokoma in soprogom, ki se je pridružil džihadistom Islamske države (IS).