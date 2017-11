Nadzorni organ poziva k previdnosti pri zbiranju kapitala z digitalnimi valutami

Pariz, 13. novembra - Evropski nadzorni organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) opaža izjemno povečanje primerov zbiranja kapitala z izdajo žetonov, katerih nakup se najpogosteje izvede z digitalnimi valutami. Vse vpletene tako pozivajo, naj skrbno preučijo, ali so njihove dejavnosti regulirane, vlagatelje pa, da so pri investiranju v te produkte previdni.