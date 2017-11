V Parizu so se spomnili žrtev terorističnih napadov pred dvema letoma

Pariz, 13. novembra - V Parizu so se danes s spominskimi slovesnosti poklonili 130 žrtvam terorističnih napadov, ki so pred dvema letoma pretresli francosko prestolnico. Francoski predsednik Emmanuel Macron, njegov predhodnik Francois Hollande in drugi visoki predstavniki države in Pariza so položili vence na prizoriščih napadov in se žrtvam poklonili z minuto molka.