Evropski in afriški ministri za skupen boj proti tihotapcem ljudi

Bern, 13. novembra - Notranji ministri več evropskih in afriških držav so se danes v švicarskem Bernu zavzeli za večjo pomoč ranljivim skupinam med begunci in migranti, ki so ostali ujeti v Libiji. Predvsem pa so se zavzeli za okrepljen boj proti tihotapcem ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.