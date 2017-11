Zaradi vremena več tisoč odjemalcev brez električne energije

Ljubljana, 13. novembra - Zaradi burje, sneženja in podrtega drevja je po Sloveniji več tisoč odjemalcev brez električne energije. Na območju Cerknice in Unca je brez elektrike okoli 2000 gospodinjstev, na območju Ajdovščine okoli 800, na območju Elektra Celje pa skoraj 600. Na novo je brez elektrike še 1000 gospodinjstev v Kobaridu, so sporočili z Elektra Primorska.