Brglez in apostolski nuncij tudi o financiranju šolstva in uresničevanju vatikanskega sporazuma

Ljubljana, 13. novembra - Predsednik DZ Milan Brglez je danes sprejel apostolskega nuncija v Sloveniji Juliusza Janusza. V prijateljskem pogovoru sta odprla vprašanje sprememb ustave in zakona o financiranju šolstva ter spregovorila o uresničevanju vatikanskega sporazuma in morebitnega odprtja novih pogajanj med Slovenijo in Svetim sedežem skladno z vatikanskim sporazumom.