V Narodni galeriji razstava Podobe prestiža

Ljubljana, 15. novembra - V Narodni galeriji bodo drevi odprli razstavo Podobe prestiža. Na ogled bo 50 steklenih odlitkov gem iz zasebne zbirke v Sloveniji, ki so nastali po gemah iz zbirke poljskega kneza, politika in diplomata Stanislawa Poniatowskija. Ta je na prehodu 18. v 19. stoletje zbral eno najbogatejših zbirk gem z motivi iz antične zgodovine in mitologije.