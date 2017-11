Mariinski z Gergijevem zaključuje največjo turnejo v sezoni

New York, 14. novembra - Orkester gledališča Mariinski iz Sank Peterburga bo z dirigentom Valerijem Gergijevom z nastopoma v New Yorku zaključil največjo turnejo v tej sezoni. V njenem okviru bo orkester odigral 13 koncertov po ZDA in Kanadi, poroča ruska tiskovna agencija TASS.