Z javnim razpisom do spodbujanja kompetenc podjetnosti v gimnazijah

Ljubljana, 13. novembra - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes na spletni strani objavilo javni razpis za sredstva za krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah, ki bo omogočil lažjo zaposljivost po končanem šolanju. Vrednost razpisa je 2,7 milijona evrov, rok za oddajo vlog pa 4. december.