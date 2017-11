Razmer na področju zdravstva premier ne vidi kot poraz vlade

Ljubljana, 13. novembra - Vlada se področju zdravstva sooča s težavami in izzivi, ne gre pa za poraz vlade, je danes v DZ poudaril premier Miro Cerar. Razmere na otroški kardiologiji v UKC Ljubljana je označil za nesprejemljive, in zatrdil, da so najmlajši tudi prioriteta vlade. Nedopustno pa se mu tudi zdi, da se težke zgodbe otrok "izrabljajo za politične točke".