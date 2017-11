Slovenija brez Dragića, Dončića, Randolpha in Nikolića

Ljubljana, 13. novembra - Teden dni pred začetkom priprav in enajst dni pred prvo kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo je selektor Rado Trifunović objavil seznam štirinajstih košarkarjev, ki bodo branili slovenske barve na tekmah proti Belorusiji in Španiji. Na njem ni Gorana Dragića, Luke Dončića, Anthonyja Randolpha in Alekseja Nikolića.