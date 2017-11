V gospodarskem poslopju v Slovenski Bistrici na veliko gojili konopljo

Maribor, 13. novembra - Mariborski kriminalisti so prejšnji teden v večjem gospodarskem poslopju v Slovenski Bistrici odkrili tehnično izjemno dovršeno opremljen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje. S prodajo droge, ki so jo tam odkrili, bi lahko trije Srbi, ki so skrbeli za ta prostor, zaslužili več kot 3,5 milijona evrov.