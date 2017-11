RTVS obsoja grožnje, uperjene proti njenim zaposlenim

Ljubljana, 13. novembra - Radiotelevizija Slovenija (RTVS) v času, ko v svetu nasilje nad novinarji narašča, tudi na njihovih družbenih omrežjih opaža vse več groženj in sovražnega govora, uperjenega proti zaposlenim. "Takšni zapisi so nedopustni in ogrožajo demokratičnost, pluralnost ter neodvisno delovanje javnega medijskega servisa," so sporočili iz medijske hiše.