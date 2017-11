Projekt ptujske urgence čaka na zelene luči občinskih svetov

Ptuj, 19. novembra - Podjetja, društva in občine Spodnjega Podravja so nedavno zaključili akcijo in zbrali manjkajočih nekaj več kot 600.000 evrov za izgradnjo urgentnega centra. Takrat so poudarili, da je zdaj na potezi ministrstvo za zdravje, kjer pa zdaj pravijo, da bo finančna konstrukcija zaprta šele, ko bodo zeleno luč za prispevke občin prižgali občinski sveti.