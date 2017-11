Evropska unija s prvimi sankcijami proti Venezueli

Bruselj, 13. novembra - Zunanji ministri Evropske unije so danes sprejeli sklop sankcij proti Venezueli, ki med drugim obsegajo embargo na orožje, saj jih skrbi "politična polarizacija" v tej južnoameriški državi. Ponovno pa so poudarili, da so po njihovem konstruktivna razprava in pogajanja edina rešitev za izhod iz politične krize, so sporočili iz Bruslja.