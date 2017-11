Tamara Zidanšek po življenjskem uspehu napredovala na 149. mesto

Ljubljana, 13. novembra - Najboljše teniške igralke so s finalom pokala Fed zaključile sezono, ZDA so premagale Belorusijo, na sporedu pa so le še turnirji nižjih kategorij. Na enem od njim, turnirju Mednarodne teniške zveze ITF v Avstraliji, je največji uspeh v karieri zabeležila 19-letna članica TK Ptuj Tamara Zidanšek.