Socialna trgovina Sotra zaprla svoja vrata

Maribor, 13. novembra - Socialna trgovina Sotra s cenejšimi osnovnimi izdelki za socialno ogrožene ljudi v Mariboru je po štirih letih delovanja zaprla svoja vrata. Čeprav so poleti pridobili občinski prostor, s čimer so se znebili plačevanja najemnine, so bili zaradi dolgov do dobaviteljev prisiljeni razglasiti stečaj.