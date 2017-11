Shawnu Mendesu nagrada MTV za najboljšega izvajalca

London, 13. novembra - Kanadski najstniški pevec Shawn Mendes je v noči na ponedeljek v londonski dvorani Wembley Arena prejel nagrado evropskega glasbenega programa MTV za najboljšega izvajalca. Ob tem je 19-letnik na prireditvi, ki jo je vodila britanska pevka in igralka Rita Ora, zasenčil glasbene težkokategornike kot so Taylor Swift, Miley Cyrus in Ed Sheeran.