Trump zmeden ob rokovanju na vrhu Aseana

Manila, 13. novembra - Ameriški predsednik Donald Trump je imel na vrhu Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) v filipinski prestolnici Manila nemalo težav z rokovanjem. Voditelji naj bi se za skupinsko fotografiranje rokovali na poseben način, tako da so se postavili v vrsto, prekrižali roke in jih podali kolegu na levi in desni. A Trump ni vedel, komu naj poda roko.