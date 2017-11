Delo: Schollmayer oproščen obtožb o zlorabi položaja

Ljubljana, 13. novembra - Poslovnež Jurij Schollmayer je bil na ljubljanskem okrožnem sodišču oproščen obtožb, da je od 1. decembra 1999 do 15. septembra 2000 zlorabil položaj in podjetju Big Bang Music povzročil veliko gospodarsko škodo, poroča današnje Delo. Dejanje je bilo storjeno leta 1999, zastaralni rok za zlorabo položaja pa je deset let.