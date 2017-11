Tedenska napoved - rekreacija od 14. do 20. 11.

IZBRANI DOGODKI

4. Alive Step Up - tek na Kristalno palačo

Četrto leto zapored bo v Sloveniji potekal tek po stopnicah na najvišjo palačo v Sloveniji. Kristalna palača v ljubljanskem BTC-ju bo za en dan, natančneje v soboto, postala edinstven izziv vsem, ki jo bodo želeli čim hitreje premagati. 89 metrov, 20 nadstropij in 479 stopnic bo predstavljalo nepremostljivo oviro za vse tekače, gorske tekače, kolesarje, pohodnike in ostale željne adrenalina. Tekmovalo se bo v dveh kategorijah. Lahka, tako imenovana Step Up kategorija (1x osvoji vrh in premagaj 459 stopnic) in ekstremna kategorija, imenovana Ekstremni Step Up (3x osvoji vrh in premagaj 1377 stopnic). Posebno kategorijo pa bo predstavljala kategorija Alive Step Up štafeta, namenjena ekipam: podjetja, gasilska društva, športna društva, itd. (3 tekmovalci si predajajo štafetno palico, vsak v ekipi osvoji vrh). Informacije: www.alive.si/prireditve/alive-step-up

17. pohod po Vertovčevih poteh

Pohod v spomin na vipavskega rojaka in prvega slovenskega vinskega strokovnjaka Matijo Vertovca, ki bo v nedeljo, poteka skozi vasi na Vipavskih gričih. Pot vam bo vzela okoli pet ur nezahtevne hoje. Zbor pohodnikov je med 7. in 9. uro pod hrastom pred vasjo Ustje. Smer pohoda: Ustje - Dolenje - sv. Marjeta (cerkvica je bila letos obnovljena) - Nabojs - Planina - Ojstri vrh - Potok - Jakulini (rojstni kraj Matije Vertovca) - Šmarje - Tevče - Uhanje - Ustje. Pohod spremlja bogat program: razstave po različnih krajih, maša in osrednja slovesnost v Šmarjah ter zaključno družabno srečanje s kmečko tržnico pod hrastom. Informacije: www.ajdovscina.si

KOLEDAR

TOREK, 14. novembra

BREŽICE - Pečice - Kunejev hram v Gorjanah; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

SREDA, 15. novembra

BREŽICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

HOČE - Pohodi za seniorje; pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

MARIBOR - Martinova pot; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MEDVODE - Resevna (650 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

RUŠE - 3. Juriš na Apnico; tek. Informacije: http://tekaskodrustvovzpon.weebly.com

ČETRTEK, 16. novembra

ŽALEC - Izlet ljubiteljev četrtkov; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

RENČE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

PETEK, 17. novembra

AJDOVŠČINA - Pohod na Krnska jezera (1391 m); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-gora.si

ŠEMPETER PRI GORICI - Pohod z lučkami - korak iz teme; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

VELENJE - Pohod mesečnikov; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

SOBOTA, 18. novembra

LJUBLJANA - 4. Alive Step Up - tek na Kristalno palačo; tek. Informacije: www.alive.si/prireditve/alive-step-up

LJUBLJANA - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Takih je mal 2017 - dobrodelni tek; tek. Informacije: http://takihjemal.wordpress.com/

LJUBLJANA - Zatolminske planine; planinstvo. Informacije: Gregor Rihar, 041 211 693, info@pd-viharnik.si; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Lajnar-Slatnik-Možic; planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - V neznano; pohodništvo.

LJUBLJANA - Trška gora - Hmeljnik - Karteljevo; pohodništvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

TRŽIČ - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

CELJE - Tek Celjska koča - Šentrupert; tek. Informacije: www.drustvo-maratoncev-celje.si

CELJE - Mrzlica (1122 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CERKNICA - Limberk; pohodništvo. Informacije: http://pdcerknica.host-ed.me/

JESENICE - Po Vertovčevih poteh; pohodništvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KAMNIK - Po Svečinskih goricah; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KRŠKO - Menina planina (1453 m); pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LENART - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LENDAVA - Pohod proti zasvojenosti; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LITIJA - Miškova pot; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Črni vrh (1543 m); pohodništvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MARIBOR - Sv. Ana nad Ribnico (920 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Petiček (1065 m); pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Javornik (1240 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Po Limbuški vinski poti; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MORAVSKE TOPLICE - Pomurska planinska pot; pohodništvo. Vsakoletni pohod po Pomurski planinski poti.

MURSKA SOBOTA - Po PPP: Selo-Petrovci; pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

MURSKA SOBOTA - Občan strelja z zdračno puško; strelstvo. Informacije: www.zkts-ms.si

NOVA GORICA - Pohod po Srčni poti v Panovcu; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

NOVA GORICA - Zaključni izlet; planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/5/planinska-skupina-pt-nova-gorica

NOVO MESTO - Sveti Peter (888 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/6/planinska-skupina-pt-novo-mesto

NOVO MESTO - Sveta Trojica (1106 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - Kojnik (802 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

ORMOŽ - Po Vertovčevih poteh; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

POLHOV GRADEC - Mladi planinci; planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PTUJ - Okrog Kaple za srce; pohodništvo. Informacije: http://pdpiramida.blogspot.com/

PTUJ - Ojstrc (Avt, 2139 m); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

ROGAŠKA SLATINA - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-boc.com/

ROGAŠKA SLATINA - Bohor (896 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-lozno.si/

ROGAŠKA SLATINA - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

RUŠE - Gorski tek na Areh; tek. Informacije: http://tekaskodrustvovzpon.weebly.com

SENOVO - Slavnik (1028 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SEVNICA - Po Sevniški planinski poti; pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si/

SEŽANA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENSKA BISTRICA - Otroški pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKE KONJICE - Ječovo - Žusem (669 m) - Loka pri Žusmu; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

STRUNJAN - Praznik kakijev; pohodništvo. Informacije: http://td-solinarstrunjan.net/sl/novice/program-17-praznika-kakija-2017

ŠENČUR - Martinova pot; pohodništvo. Informacije: www.td-sencur.si/

ŠOŠTANJ - Žbevnica (Hrv, 1014 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

TRBOVLJE - Košenjak (1522 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELENJE - Moj najhitrejši krog po kolesarsko sprehajalni poti 2017/18; tek. Informacije: Stane Meža, 031 606 314, stane.meza@gmail.com

VELIKE LAŠČE - Grmada (887 m) - Sveta Ana (920 m); pohodništvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si

ŠENTRUPERT - Ojstrc (Avt, 2139 m); planinstvo. Informacije: www.pdpolet.com

LOVRENC NA POHORJU - Ameringkogel (Avt, 2187 m); planinstvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

VIDEM PRI PTUJU - Kras; pohodništvo. Informacije: www.pd-naveza.si/

VIDEM PRI PTUJU - Geoss - Zasavska Sveta Gora; pohodništvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

NEDELJA, 19. novembra

LJUBLJANA - Po Vrtovčevih poteh; pohodništvo. Informacije: www.pdcrnuce.si/

LJUBLJANA - Vošca (1737 m); planinstvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Bela peč (1583 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Debeli hrib (540 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

AJDOVŠČINA - 17. pohod po Vertovčevih poteh; pohodništvo. Informacije: www.ajdovscina.si

BREŽICE - Brestanica - Grmada nad Krškim; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Goteniški Snežnik (1289 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

GORNJA RADGONA - Vertovčeva pot; pohodništvo. Informacije: www.pdradgona.si

GROSUPLJE - Pristovški Storžič (Avt, 1759 m); planinstvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

HRASTNIK - Vrtovčev pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

KANAL - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://pd-kanal.nvoplanota.si/

KOPER - Miljski hribi; pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

KOSTANJEVICA NA KRKI - Posavski festival tematskih poti: Ćbularski pohod; pohodništvo.

KRANJ - Vertovčeva pot; pohodništvo. Informacije: http://pdkranj.si

KRANJ - Pohod po Vertovčevih poteh; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

LAŠKO - Vrtovčeva pot; pohodništvo. Informacije: www.recica.si

LOGATEC - Vertovčeva pot; pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Čez Pohorje malo drugače; pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MURSKA SOBOTA - Po Pomurski planinski poti Petrovci - Tromejnik; pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

NOVA GORICA - Grosupeljski slapovi; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

PRESERJE - Dobrča (1478 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PTUJ - Po Vertovčevih poteh; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RADOVLJICA - Po Vertovčevih poteh; pohodništvo. Informacije: www.pdradovljica.si/

SEVNICA - Posavski festival tematskih poti: Po Sevniški planinski poti - Poti Lojzeta Motoreta; pohodništvo.

SEŽANA - Pohod KS Avber; pohodništvo. Informacije: www.avber.si

SEŽANA - Pohod za srce po Krasu; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

ŠEMPETER PRI GORICI - Palmanova (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠEMPETER PRI GORICI - Po Vrtovčevih poteh; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠTORE - Pohod; planinstvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

TREBNJE - Košenjak (1522 m); planinstvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

HORJUL - Mrzli vrh (1359 m); planinstvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 20. novembra

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

