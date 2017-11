Večer: Predsednik, to zahtevamo ... (13. 11.)

Maribor, 12. novembra - Borut Pahor je dobil novih in najbrž zadnjih pet let v politični karieri. Ta moment bi ga lahko streznil, da bi kot predsednik poskusil biti moderator iskanja družbenega konsenza o tem, kakšna država želimo biti. Najmanj, kar zahtevamo od predsednika, je, da se ne posveča instagramu in drugim populističnim ritualom, v Večeru piše Matija Stepišnik.