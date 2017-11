Slovenski škofje čestitali Pahorju ob ponovni izvolitvi

Ljubljana, 12. novembra - Ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference Stanislav Zore je v imenu Katoliške cerkve v Sloveniji Borutu Pahorju čestital ob ponovni izvolitvi za predsednika republike. Slovenski škofje Pahorju želijo, da bi vedno delal za mir in skupno dobro ter se zavzemal za vse državljane, še posebej za uboge in izključene.