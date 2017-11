Druga obletnica terorističnih napadov v Parizu

Pariz, 13. novembra - V Franciji se bodo danes spomnili 130 žrtev, ki so življenje izgubile v terorističnih napadih v Parizu natanko pred dvema letoma. Francoski predsednik Emmanuel Macron bo obiskal dvorano Bataclan in ostala prizorišča napadov privržencev Islamske države, ki so tedaj pretresli francosko prestolnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.