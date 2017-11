London, 12. novembra - Švicar Roger Federer in Nemec Alexander Zverev sta vpisali prvi zmagi v skupini Boris Becker zaključnega teniškega turnirja sezone v Londonu. Federer je ugnal Američana Jacka Socka s 6:4 in 7:6, Zverev pa je bil boljši od Hrvata Marina Čilića s 6:4, 3:6 in 6:4.