Ob tesnem izidu in rekordno nizki udeležbi Pahor ostaja predsednik države

pripravila Maja Oprešnik

Ljubljana, 12. novembra - Tudi naslednjih pet let bo na čelu države Borut Pahor, ki so ga volivci v drugem krogu predsedniških volitev znova izvolili na to funkcijo. S tesno večino je premagal protikandidata Marjana Šarca, volitve pa je zaznamovala rekordno nizka volilna udeležba.