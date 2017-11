Kumer: Volilna kampanja je bila naporna, ker je bila posebna

Ljubljana, 12. novembra - Vodja volilnega štaba Boruta Pahorja Dušan Kumer je za STA ocenil, da je bila volilna kampanja naporna, saj je bila posebna. V njej je bilo namreč treba odgovarjati predvsem na vprašanja o politiki Boruta Pahorja za do 15 let nazaj, je dejal. Za kampanjo so sicer po njegovi oceni porabili od 40.000 do 50.000 evrov.