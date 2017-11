Teheran, 12. novembra - Območje med Iranom in Irakom, kakih 50 kilometrov od iranskega mesta Sarpol-e-Zahab, je danes stresel potres z magnitudo 7,5. Kot na spletni strani poroča Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC), so tresenje tal občutili tudi v osrednji Turčiji in Združenih arabskih emiratih. Poročil o gmotni škodi in morebitnih žrtvah za zdaj ni.