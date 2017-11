Cerar danes s predstavniki Fidesa

Ljubljana, 13. novembra - Predsednik vlade Miro Cerar, ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in minister za javno upravo Boris Koprivnikar bodo danes sprejeli predstavnike Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (Fides). Povod za srečanje so najverjetneje razmišljanja Fidesa o odmrznitvi stavke zaradi nezadovoljstva z uresničevanjem stavkovnega sporazuma.