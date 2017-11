Kiel - Celje Pivovarna Laško 26:29 (15:14)

Kiel, 12. novembra - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 7. krogu skupine B lige prvakov zabeležili drugo zmago. Močno zdesetkani so kar nekoliko presenetljivo v gosteh premagali nemški Kiel z 29:26 (14:15), osvojili peto točko in se na lestvici izenačili z Brestom in Kielom. Junak tekme je bil izvrstni vratar celjske ekipe Urban Lesjak.